Vera Jans (CD&V): “We kunnen wel spreken van een negatieve verrassing” DSS

26 mei 2019

18u37 24 Lanaken De eerste reactie van Vera Jans (CD&V) uit Lanaken die op de tweede plaats van de Vlaamse lijst na Lode Ceyssens staat, klinkt vertwijfeld: “We zien uit de eerste tendensen dat alle traditionele partijen verliezen aan één partij die ideeën heeft, die zeker niet de mijne zijn.”

“Dit is een negatieve verrassing. We hebben heel hard gewerkt maar we zien dat alle traditionele partijen verliezen, ook de mijne aan het Vlaams Belang. Dat komt hard aan. Nu het is voorlopig maar een tendens en dus nog koffiedik kijken, maar toch.”