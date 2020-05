Veertiger riskeert zeven maanden cel voor zwaar partnergeweld: “de bom is ontploft nadat hij haar gsm controleerde” VCT

25 mei 2020

17u11 0 Lanaken Een 43-jarige man uit Lanaken riskeert een celstraf van zeven maanden omdat hij op 3 september vorig jaar ‘ontplofte’. Hij gooide zijn partner met bruut geweld tegen de grond, schopte op haar rug en kneep haar keel dicht nadat hij in haar gsm had ontdekt dat ze een nieuwe woning had gezocht en hem wilde verlaten.

Na een relatie van anderhalf jaar besliste de partner van de veertiger om een punt te zetten achter de relatie, die regelmatig gebukt ging onder zware ruzies. Onder meer de opvoeding van het zoontje van de vrouw uit een eerdere relatie gaf vaak aanleiding tot discussie.

Gsm gecontroleerd

“De dag voor de feiten had mevrouw beslist om te vertrekken,” beschreef de openbare aanklager. “Ze heeft dan in het geheim naar een nieuwe verblijfplaats gezocht maar hij is erachter gekomen omdat hij haar gsm gecontroleerd heeft.” Daarna ontplofte de bom, gaf de veertiger zelf later ook toe.

“Hij heeft haar met brute kracht tegen de vloer gegooid en op haar rug geschopt. Daarna is hij op haar gaan zitten en heeft hij haar keel dichtgeknepen. Hij heeft haar ook met haar hoofd tegen de vloer geslagen,” beschreef de aanklager het zware geweld. Ze vorderde naast de celstraf van zeven maanden ook een boete van 800 euro voor de Lanakenaar, die niet aan zijn proefstuk toe was.

Werkonbekwaam

Het slachtoffer hield onder meer een hersenschudding en kneuzingen over aan de agressie en was vijf dagen werkonbekwaam. Nadien bedreigde beklaagde het slachtoffer nog dat hij ‘haar de keel zou oversnijden als ze klacht zou indienen’.

“Hij is te ver gegaan,” gaf de advocaat van de veertiger toe. “Maar mevrouw is gelukkig volledig hersteld van de opgelopen letsels, zodat de gevolgen beperkt zijn gebleven.” Hij vroeg om zijn cliënt een straf met uitstel onder voorwaarden op te leggen.

Vonnis op 22 juni.