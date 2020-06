Veertiger ‘ontploft’ nadat hij ontdekt dat partner weg wil: 7 maanden cel met uitstel VCT

22 juni 2020

14u07 0 Lanaken Een 43-jarige man uit Lanaken is veroordeeld tot zeven maanden cel met uitstel omdat hij op 3 maart vorig jaar ‘ontplofte’. Nadat hij ontdekte dat zijn partner een nieuwe woning had gezocht, gooide hij haar met brute kracht tegen de grond en kneep hij haar keel dicht. “Hij is te ver gegaan.”

Nadat het koppel anderhalf jaar samen was, besliste de partner van de veertiger om een punt te zetten achter de relatie. De spanningen tussen de twee liepen regelmatig hoog op en vooral de opvoeding van het zoontje van de vrouw uit een eerdere relatie gaf vaak aanleiding tot discussie.

Keel dichtgeknepen

In september vorig jaar sloegen de stoppen van de man door, nadat hij de gsm van zijn partner had gecontroleerd en ontdekt had dat ze een nieuwe woning had gezocht. “Hij heeft haar met brute kracht tegen de vloer gegooid en op haar rug geschopt. Daarna is hij op haar gaan zitten en heeft hij haar keel dichtgeknepen. Hij heeft haar ook met haar hoofd tegen de vloer geslagen”, beschreef de aanklager het zware geweld, waarvoor ze zeven maanden cel vorderde.

Hersenschudding

Het slachtoffer hield onder meer een hersenschudding over aan de agressie en was vijf dagen werkonbekwaam. Nadien bedreigde de beklaagde het slachtoffer nog dat hij “haar de keel zou oversnijden als ze klacht zou indienen”. “Hij is daar te ver gegaan”, gaf de advocaat van de veertiger toe. “Maar de prognose voor de opgelopen letsels was een volledig herstel en dat is gelukkig ook zo geweest.”

De strafrechtbank legde de veertiger naast de celstraf van zeven maanden ook een geldboete op van 800 euro, beide met uitstel onder voorwaarden.