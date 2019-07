Veearts volgt paarden op de voet tijdens CEI** Belgisch Kampioenschap Jempi Welkenhuyzen

26 juli 2019

Als morgen het CEI** Belgisch Kampioenschap voor Jonge Paarden Endurance wordt gereden worden ze op de voet gevolgd door de veearts. Verder is alles voorzien voor het welzijn van paard en ruiter. Momenteel zet de organisatie van de Vlaamse Lange Afstands Ruiters de laatste puntjes op de i.

Dyana Van Breemen-Mohnen: “ We kregen veel ongeruste reacties omwille van de hitte. Maar we kunnen iedereen gerust stellen. Buiten het feit dat deze paarden onder elke omstandigheden presteren, is alles voorzien. De route is uitgezet. Die loopt voor 90 procent door schaduwrijke bossen. We hebben grooms op diverse punten in het bos staan met drank en handdoeken. De stallen en de paddock is geregeld. Voor de kijkers is er een trenchtent. Elk dier wordt door de veearts vooraf gekeurd en telkens als er een lus is gereden moeten paard en ruiter zich opnieuw aanbieden om te kijken of het dier nog kan verder rijden. Immers, zowel tijd, als de conditie van het paard, worden tussen start en finish in aanmerking genomen voor het kampioenschap.”

Domein Pietersheim verwacht morgen 40 deelnemers, zondag op de CEI*, zijn het er ruim 100. Naast de internationale wedstrijden voorziet men ook endurance met afstanden van 20 km tot en met 80 km. Deelnemers komen uit ons land, Nederland, Duitsland, Frankrijk en zelfs Griekenland. Er is 2000 euro in de prijzenpot voorzien.