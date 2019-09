VBS ‘Aan de Basis’ neemt nieuwbouw in gebruik Jempi Welkenhuyzen

03 september 2019

11u12 0

VBS Aan de Basis in Smeermaas opende zopas een nieuwe bouw. Ook al wacht er nog heel wat afwerking, toch konden de leerlingen reeds drie klaslokalen in gebruik nemen. Het complex kreeg een industriële look met een warme inrichting. De snelbouw is een experiment voor het schoolbestuur, dat eerder steeds voor een traditionele uitrusting koos.

Het bouwprogramma van de kleuter- en lagere school werd gerealiseerd door bnp architecten uit Lanaken. Het omvat drie extra klaslokalen en een nieuwe leraarskamer. Op de duur worden er ook het secretariaat en het directiekantoor gehuisvest. Daarnaast is er in huis een volledig nieuw saniblok geïnstalleerd en zijn er zes extra buitentoiletten voorzien voor de kleuterafdeling. Ook werd de tuin volledig heraangelegd met zitbanken, bloembakken en toestellen. In een latere fase volgt een gelijkaardig initiatief bij de kleuterschool. De volledige afwerking is voorzien tegen de herfstvakantie. Kostenplaatje: 600.000 euro, grotendeels zelf gefinancierd. VBS Aan de Basis telt momenteel 350 leerlingen.