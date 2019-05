Vastgoedmakelaar Luc Machon onverwachts overleden MMM/WJL

29 mei 2019

20u05 9 Lanaken Luc Machon uit Lanaken van de vastgoedgroep Machon is woensdag overleden. De vastgoedwereld reageert geschockt.

Machon was een gekend figuur in de vastgoedwereld in België als Nederland. Hij was makelaar van enkele exclusieve vastgoedprojecten en speelde belangrijke rollen binnen de beroepsverenigingen CIB en BIV, waar hij ooit voorzitter van was. Hij was zelfs een tijd voorzitter van de Europese vastgoedmakelaars.

Op zakelijk vlak ging Machon de laatste maanden wat minder voor de wind. Twee van zijn vennootschappen moesten zelfs bescherming tegen schuldeisers aanvragen. De periode van twee maanden die hem hiervoor werd gegund, was nu voorbij. Vandaag besloot hij uit het leven te stappen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.