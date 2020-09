Vandalen vernielen kunstwerk aan cultuurcentrum Jempi Welkenhuyzen

08 september 2020

10u18 2 Lanaken Vandalen hebben afgelopen weekend het kunstwerk ‘Ontmoeting’ aan de ingang van het cultuurcentrum vernield. Ze hebben een deel van de glazen zuilen stuk geslagen of gestampt.

Het was cultuurbeleidscoördinator Gie Vranken die maandagavond de vaststelling deed. Het kunstwerk werd in september 2007 onder grote belangstelling ingehuldigd. Het omvat twee glazen palen met gezichten van frequente bezoekers van het cultuurhuis. De zuilen zijn ook van binnenuit verlicht. Het is een werk van de bekende glazenier Felicien Penders uit Neerharen.

“Zeer spijtig”, aldus Gie Vranken, “De kunstenaar zal kijken of het kan worden hersteld, anders zullen we er een andere oplossing moeten voor vinden. Het is onbegrijpelijk, want het werk staat echt in de kijkrichting van het cultuurcafé. Het is niet duidelijk of men bewust bepaalde gezichten heeft stuk geslagen. We leggen klacht neer tegen onbekenden.”