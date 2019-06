Vandalen vernielen boekenruilkastje Jempi Welkenhuyzen

26 juni 2019

09u03 0

Vandalen hebben het boekenruilkastje in het park De Uilenspiegel gemolesteerd. Alle bladeren werden uit de boeken gescheurd en her en der uitgestrooid. Het kastje stond er amper 2 weken.

De vernieling werd opgemerkt door Mathy Engelen, die in de buurt een kunstgalerij runt. Als stunt wilde hij een pentekening in één van de boeken verstoppen om de mensen te stimuleren gebruik te maken van het mooie initiatief.

De bib heeft sinds enige tijd in alle deelgemeenten van Lanaken boekenruilkastjes geplaatst. Het principe is eenvoudig: je neemt er een boek uit en vervangt dat door een exemplaar uit je eigen boekenrek. Het kastje bij de picknickplaats in het park vormde het sluitstuk van het project.

De bibliotheek gaat na of het kastje kan worden hersteld. De locatie blijft alleszins behouden.