Vandalen trekken spoor van vernieling, tiental auto’s beschadigd in Lanaken Jempi Welkenhuyzen en Marco Mariotti

21 januari 2020

10u45 11 Lanaken Het was bijzonder vervelend wakker worden in Lanaken op tal van adressen. Vandalen trokken een spoor van vernielingen en beschadigden vannacht minstens tien wagens. De politie vermoedt dat er nog meer slachtoffers zijn.

De feiten gebeurden in een tijdspanne van enkele uren. De beschadigde voertuigen stonden geparkeerd op de Steenweg, de Rekemerstraat, het Gemeenteplein en de Koning Albertlaan in Lanaken. Ook op de Koning Albertlaan in Maasmechelen werd een voertuig beschadigd.

Het vandalisme vertrok vanaf Brasserie Shoko in Rekem en zo door tot aan het Gemeenteplein in het centrum van Lanaken. Van tientallen auto’s zijn de ruiten ingeslagen, spiegels afgerukt, de motorkap ingedeukt of de carrosserie beschadigd met een hamer.

De slachtoffers legden klacht neer bij de politie. Wie omnium verzekerd is kan zijn wagen vlug laten herstellen, anderen blijven gedupeerd achter. Een van de benadeelden is Michel Barthels van LRL-radio. “Getuigen vertellen me dat het om een man gaat van 25 à 30 jaar, die zich verplaatst in een paarse Ford Ka met Nederlandse nummerplaat. Die plaat is genoteerd. Men is de wagen nog nagereden, richting Maastricht, maar door de dichte mist werd de achtervolging gestaakt.”

De politie Lanaken-Maasmechelen onderzoekt deze feiten van vandalisme en doet een oproep naar getuigen. Zij kunnen zich melden via het e-mailadres info@politielama.be of telefoneren naar 089 47 47 47.