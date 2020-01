Vandaal vernielt moedwillig auto’s in Lanaken Jempi Welkenhuyzen

21 januari 2020

Een vandaal hield gisterenavond lelijk huis in Lanaken. Van Rekem tot Lanaken trok hij een spoor van vernieling aan tientallen wagens. De politie onderzoekt de zaak.

Het vandalisme vertrekt vanaf Brasserie Shoko te Rekem en het spoor loopt tot aan het Gemeenteplein in het centrum van Lanaken. Van tientallen auto’s zijn de ruiten ingeslagen, spiegels afgerukt, de motorkap ingedeukt of de carrosserie beschadigd met een hamer. De slachtoffers legden klacht neer bij de politie. Wie omnium verzekerd is kan zijn wagen vlug laten herstellen, anderen blijven gedupeerd achter. Een van de benadeelden is Michel Barthels van LRL-radio. “ Getuigen vertellen me dat het om een man gaat van 25 à 30 jaar, die zich voortplaatst in een paarse Ford Ka met Nederlandse nummerplaat. Die plaat is genoteerd. Men is de wagen nog nagereden, richting Maastricht, maar door de dichte mist werd de achtervolging gestaakt. “