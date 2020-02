Valentijnswandeling voor baasjes met hond afgelast door weersvoorspellingen BVDH

14 februari 2020

09u17 0

Aanstaande zondag zou op Domein De Krieckaert de allereerste Valentijnswandeling voor baasjes met hun hond plaatsvinden. Deze organisatie wordt echter geannuleerd vanwege de slechte weersvoorspellingen. De organisatie was in handen van de mensen achter de Hondenbar. “Na overleg met het KMI en de beheerders van het park bleek het risico door de verwachte wind te groot”, klinkt het bij hen. “Mensen die reeds online tickets hadden gereserveerd zullen een mail ontvangen. Hierin krijgen ze de keuze om het bedrag terug te storten of om over te zetten naar de Paaswandeling op zondag 19 april.”