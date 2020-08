Unizo start lokale Winkelhier campagne in Lanaken Jempi Welkenhuyzen

14 augustus 2020

16u02 1 Lanaken Met de campagne ‘Winkelhier. Koop bewust bij onze ondernemers’ wilen UNIZO Lanaken en de gemeente Lanaken de zelfstandige ondernemers ondersteunen door consumenten te sensibiliseren over het belang van lokaal kopen.

Erwin Meyers, voorzitter van UNIZO Lanaken overhandigde daarom schepen van lokale economie Astrid Puts (Open-Vld) tal van straatoverspanningen. Samen hebben ze één boodschap: het sensibiliseren van klanten om de inkopen in eigen gemeente te doen in deze moeilijke tijden.

“Als schepen van lokale economie ben ik fier op het ondernemerschap in onze gemeente. Men kan hier in Lanaken alle diensten en producten vinden en al deze ondernemers moeten worden ondersteund. Onze ondernemers doen echt hun best om alle regels op te volgen, te investeren in handgels, mondmaskers, … en waren vooral bereikbaar ook tijdens de lockdown. Daarom mogen we vanuit de gemeente nu iets terug doen”, aldus schepen Puts.

Belang van lokaal kopen

Ook Erwin Meyers van UNIZO Lanaken duidt het belang van lokaal aankopen. “ Aan de hand van deze campagne willen we alle ondernemers van onze gemeente ondersteunen en aan de klanten met aandrang vragen om lokaal te kopen. Want een ‘Winkelhier’ is een ondernemer van hier, met een fysieke zaak, een webshop of allebei. Een ondernemer die zijn zaak met passie en kennis van zaken runt. Een ‘Winkelhier’ staat altijd klaar voor de klanten en investeert in de lokale gemeenschap, zorgt voor tewerkstelling en sponsort lokale initiatieven en verenigingen en dat moeten we samen koesteren.”