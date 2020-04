UNIZO lanceert platform ‘Koop in Lanaken’ Jempi Welkenhuyzen

02 april 2020

14u51 0 Lanaken Door de strijd tegen het coronavirus blijft iedereen in zijn kot. De volksgezondheid is prioritair. Van evenzeer belang is dat de lokale handel verder leeft. De eerste faillissementen staan immers al in de steigers.

Daarom richt UNIZO Lanaken voor de lokale middenstand en horeca een platform op. De website centraliseert alle info over de actieve handelaars op één platform. Op die manier wordt de informatie toegankelijk voor iedereen en kan de website zowel een hulpmiddel zijn voor ondernemers als voor inwoners van Lanaken. De bedoeling is dat de lokale handel kenbaar maakt wat men aanbiedt, inclusief de online verkoop, afhaal, of bezorgmogelijkheid, zodat de klant dit in één oogopslag ontdekt en niet moet verder zoeken.