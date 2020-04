Unizo Lanaken zoekt laptops Jempi Welkenhuyzen

23 april 2020

De zgn. aanlooplessen in het onderwijs zijn gestart. Onder de noemer ‘Allemaal Digitaal’ worden allerlei acties opgezet. Zo ook bij Unizo Lanaken. Men zoekt oude laptops voor kansarme kinderen, opdat ook zij de digitale lessen kunnen volgen.

“ We zoeken oude laptops die nog perfect functioneren, niet ouder zijn dan drie jaar en draaien op het besturingssysteem Windows 8 of hoger, “ zegt Erwin Meyers, voorzitter van Unizo - Lanaken. “ We willen die schenken aan gezinnen zonder computer, zodat ook hun kinderen kunnen deelnemen aan pre-teaching en de klasmeetings kunnen volgen.”

Wie over zo’n laptop beschikt, wordt gevraagd deze binnen te brengen bij het OCMW in de Gasthuisstraat 18 in Lanaken. Het OCMW zorgt tevens voor een internetabonnement.