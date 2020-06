Unizo Lanaken vraagt nog extra steunmaatregelen Jempi Welkenhuyzen

02 juni 2020

10u46 1 Lanaken Unizo Lanaken is opgetogen over de actiepunten van de gemeente. Toch vraagt het ondernemersnetwerk nog extra steunmaatregelen om de coronacrisis te overleven.

“Men laat ons niet in de kou staan”, zegt voorzitter Erwin Meyers. “Denk aan de vrijstelling van de algemene gemeentebelasting AGB voor één kwartaal, de terrasbelasting die wegvalt, het vrijstellen van toeristenbelasting, enzovoort. Maar we vragen nog extra financiële steun waardoor er een aantrek komt van klanten naar Lanakense ondernemers. Denk aan commerciële acties of (koop)bonnenacties, die inwoners motiveren om bij de lokale handel te kopen.”

Meyers vraagt ook dat de gemeente bepaalde ondernemers niet vergeet, die momenteel totaal uit de boot vallen, zoals de fitnesscentra.