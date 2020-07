Unieke replica Lam Gods in de Museumkerk Jempi Welkenhuyzen

27 juli 2020

Lanaken Afgelopen weekend opende de dubbeltentoonstelling 'Mirrors of Time' en 'Van Eyck is also here' aan de Groenplaats in Oud-Rekem. Enerzijds weerspiegelt men hedendaagse kunst in het Kasteel d'Aspremont-Lynden. Anderzijds vormt de vroeg 15de-eeuwse replica van het Lam Gods in de Museumkerk een regelrechte tegenhanger.

Beide worden verbonden door het werk van Charlotte Caspers, die haar restauratiekennis in haar kunst verwerkt. Ook curator Mieke van Laethem vormt een link. Zij onderhoudt goede contacten met Anne van Grevenstein-Kruse, nauw betrokken bij de restauratie van het Lam Gods.

Dat leidt tot de tentoonstelling ‘Van Eyck is also here’ in de Museumkerk. Daar kan men terecht voor een unieke 1/1 reproductie, die eerder het decor vormde voor een Gents toneelgezelschap. Daarnaast toont men röntgen- en infraroodfoto’s, naast tal van tal van voorwerpen, gebruikt tijdens de restauratie en conservatie van het schilderij. Ze schenken de bezoekers meer technisch inzicht in de schildertechniek van destijds.

Dagelijks open van 13 uur tot 17 uur. Van donderdag tot en met zondag van 11 uur tot 18 uur.