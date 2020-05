Uniek onderzoek peilt naar immuniteit personeel en bewoners wzc Bessemerberg Jempi Welkenhuyzen

18 mei 2020

15u20 5 Lanaken In het woonzorgcentrum Bessemerberg in Lanaken testte 21 procent van het personeel positief op immuniteit. Bij de bewoners was dat 17 procent. De test kwam er op vraag van de directie. Bessemerberg is het eerste woonzorgcentrum waar de immuniteitsgraad volledig in kaart is gebracht.

“We testten op Covid-19 en immuniteit. We scoorden vrij hoog in vergelijking tot het algemeen gemiddelde van 4 à 5 procent”, zegt directeur Patrick Claes. “De test is uitgevoerd door vrijwilligers in samenspraak met onze raadgevende arts dr. Frank Buntinx. En eigenlijk is zo’n immuniteitstest beter, want het geeft aan hoe het gesteld is met de weerstand van de bewoners en het personeel, namelijk of ze over voldoende antistoffen beschikken.”

“Het leert ons dat we zeer alert moeten blijven, want 80 procent van het zorgpersoneel en de bewoners loopt nog risico. En bij een nieuwe uitbraak zijn we ons zeer bewust van de kwetsbaarheid.”



De uitslag van de test noopt alle woonzorgcentra ertoe structurele maatregelen te voorzien om bij een tweede golf het virus meteen in te dijken. “Eigenlijk zouden we als wzc in staat moeten zijn om direct zelf in te grijpen, samen mét een ziekenhuis. Bij de uitbraak beschikten we over onvoldoende middelen, maar straks moet dat anders zijn.”