Uniek mammoetskelet in hotel La Butte aux Bois Jempi Welkenhuyzen

13 maart 2020

08u00 0

Tot en met 15 maart heeft juwelenontwerper Jochen Leën (38) het gerenommeerde hotel La Butte aux Bois in Lanaken omgetoverd tot een 'Natural History hotspot'.

Zo presenteert Leën samen met Granada Gallery speciale meteorieten en originele ruimtevaartfotografie. Ook zijn er dinosaurussen, fossielen, mineralen én juwelen te zien. Zeer uniek is toch wel een zeer zeldzaam mammoetskelet. De zogenaamde 'Woolly Mammoth' is slechts 2 meter hoog. "Eerst werd gedacht aan een kalf, maar na botanalyse blijkt dat dit dier een groeistoornis had", aldus Jochen Leën.

Samen met Leën heeft Granada Gallery een passie voor natuurlijke wetenschappen. "Alles wat met de natuur te maken heeft, intrigeert mij. Zo is ook mijn fascinatie voor dinosaurussen, fossielen, mineralen en gekleurde edelstenen ontstaan."

Om de mensen een totaalbeleving te bieden, tonen de exposanten in Domaine La Butte aux Bois nog andere bijzondere objecten, zoals gogotte zandsteen, Canadese ammonieten, fossielen en dino's, naast mineralen, half edel- en edelstenen.

Meer over Jochen Leën