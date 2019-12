Unicum: moeder en dochter carnavalsprinsessen Jempi Welkenhuyzen

09 december 2019

Het nieuwe carnavalscomité ‘Smeermaos Alaaf’ zorgt meteen voor een stunt: moeder Bianca en dochter Laurie vormen het nieuwe prinsessenduo dat op vette dinsdag zal regeren. Daarmee is carnaval opnieuw verzekerd in het grensgehucht van Lanaken.

Afgelopen jaar hield CV Nit te Geluive het voor bekeken. Na jarenlang de vastenavond te hebben georganiseerd was de rek er een beetje uit, al ging de optocht nog door met Ruben Hamers als jeugdprins. Hij vertegenwoordigde carnaval in z’n eentje en treedt af op 22 februari. En dan nemen Bianca en Laurie de scepter over. Bianca Erkens is gehuwd met Erwin Fraussen, lid van carnavalsgroep de Doorbieters, moeder van Axel en dochter Laurie. Laurie loopt school in Aan de Basis en is actief lid van Chiro Jooske en de Twirlstars. Beiden hebben dus een grote groep als ruggensteun.