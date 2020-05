Uitslaande brand boven Blokker Dirk Selis Jempi Welkenhuyzen

23 mei 2020

15u15 5 Lanaken De brandweer Oost-Limburg rukte zaterdagmiddag uit voor een uitslaande brand in een appartement aan de Molenweidestraat boven de winkel van Blokker. De vlammen sloegen via een venster naar buiten.

Het vuur brak uit in een appartement, waar niemand aanwezig was. Vermoedelijk ontstond de brand aan een strijkijzer. Naar verluidt zijn de katten wel in de brand gebleven.

Er waren geen gewonden, wel moest bewoner Ton Janssen door de brandweer via zijn balkon worden ontzet met de ladderwagen. Door de rookhinder kon de man niet langs de gang het appartementsblok verlaten. “Ik zat in de zetel naar de tv te kijken toen ik plots wat geknetter hoorde vanuit de slaapkamer, waar een raam openstond”, vertelt Janssen.

Ton Janssen en nog een bewoonster werden ter plaatse door het team van de ziekenwagen gecontroleerd. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De appartementsbrand situeerde zich boven een filiaal van Blokker, waar dit weekend een uitverkoop plaatsvond. De winkel moest noodgedwongen de deuren sluiten, omdat het pand rook- en waterschade opliep.