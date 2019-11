Twintiger schiet met vuurwapen op verkeersborden : 8 dagen cel VCT

20 november 2019

15u15 1 Lanaken Nederlander S. (23) uit Maasmechelen is veroordeeld tot een celstraf van acht dagen omdat hij in mei en oktober 2017 met een vuurwapen schoot op enkele verkeersborden op de Neanderthalerweg in Lanaken. De vernieling kwam eerder toevallig aan het licht, nadat de politie beelden van de schietpartij terugvond op zijn gsm-toestel.

De twintiger liep tegen de lamp toen de politie op 1 februari 2018 een drugscontrole uitvoerde aan de grensstreek Lanaken-Maastricht. Tijdens een briefing vernam de Belgische politie van hun Nederlandse collega’s dat ze in het kader van een lopend drugsonderzoek beelden hadden aangetroffen op het gsm-toestel van S. waarop te zien was dat hij met een vuurwapen verschillende schoten loste op verkeersborden langs het Albertkanaal in Lanaken. Na een controle ter plaatse stelde de politie vast dat verschillende verkeersborden inderdaad beschoten werden. In de onmiddellijke omgeving vonden ze ook 20 kogelhulzen.

De Vlaamse Waterweg, die de verkeersborden en het jaagpad beheert, had een schadevergoeding van ruim 2.300 euro gevorderd voor de vernieling van acht verkeersborden. Maar de strafrechter achtte enkel de schoten in twee verkeersborden bewezen en veroordeelde S. daarvoor tot de betaling van een schadevergoeding van 623 euro.

Automatisch vuurwapen

S. was een maand voor de ontdekking van de vernielingen in Maastricht ook al tweemaal gecontroleerd door de politie. Toen vonden de verbalisanten achter de stuurkolom een zak met kleine zakjes heroïne. Tijdens een tweede verkeerscontrole werd er achter het dashboard een semiautomatisch vuurwapen aangetroffen met daarin acht kogelpatronen. Dat vuurwapen bleek bovendien ook gesignaleerd te zijn in het kader van een Belgisch strafonderzoek. S. verklaarde na zijn aanhouding in Nederland dat dit vuurwapen gebruikt werd voor het vervoeren van drugs.

Voor de strafrechtbank in Tongeren had S. in het dossier van de vernieling van de verkeersborden om een werkstraf gevraagd, maar de rechter ging niet in op dat verzoek. Naast de celstraf van 8 dagen moet S. ook een boete van 400 euro betalen.