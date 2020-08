Tweede zit? De blokbar in de bib is terug open Jempi Welkenhuyzen

02 augustus 2020

14u33 0 Lanaken Wie herexamens of tweede zit heeft en rustig wil studeren, kan vanaf nu weer naar de blokbar in de bibliotheek. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

En omwille van corona zijn er nog andere maatregelen voorzien. Zo is een mondmasker verplicht, ook terwijl men zit. Er zijn twee blokken voorzien: voormiddag van 8 uur tot 12 uur en namiddag van 13 uur tot 17 uur. In het weekend is de bib open van 9 uur tot 12.30 uur. Reserveren kan via een mailtje naar bibliotheek@lanaken.be. Men moet naam en telefoonnummer opgeven voor eventuele contact tracing. Er wordt een vaste plaats aangewezen per dag.