Tweede petitie: 1788 handtekeningen voor behoud GBS Rekem Jempi Welkenhuyzen

13 juni 2019

Een petitie met 1788 handtekeningen, meer dan het dubbel van vorige keer, werd opnieuw afgegeven aan burgemeester Marino Keulen. Bedoeling is voor de tweede keer een burgervoorstel toe te voegen aan de gemeenteraad van 24 juni e.k.

In het voorstel vraagt de ouderraad weer om duidelijkheid over de situatie van de gemeentelijke basisschool. De gemeente heeft de intentie deze over te hevelen naar een ander net. Dat is niet naar de zin van de ouders, de leerkrachten en de directie.

“We blijven ongerust, “ aldus woordvoerster Sandra Lenaerts, “ al twee keer kwam het punt op de gemeenteraad op vraag van de oppositie of de ouderraad. Ondanks alle interpellaties is er nog geen duidelijkheid. We willen terugkomen op de zgn. ‘intentieverklaring’ en ‘de motivatie inzake de meerwaarde’ van zo’n overheveling. We strijden al 2 maanden en laten onze school ‘niet inslapen’ door begrafenisondernemer Keulen en Co.”