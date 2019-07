Tweede editie Endurance Pietersheim was technische uitdaging Jempi Welkenhuyzen

29 juli 2019

09u49 0 Lanaken De Endurance wedstrijd van het afgelopen weekend was een groot succes. Niet alleen waren de weersomstandigheden heel wat beter, ook locatie Pietersheim zorgde voor een meerwaarde. Zaterdag werd de CEI ** 120 km en de CEI* 100 km gelopen, zondag vonden de CEN-reeksen plaats. De wedstrijd was de enige internationale Endurancecompetitie die dit jaar in Vlaanderen werd georganiseerd.

Dyana Van Breemen - Mohnen: “ We noteerden 149 combinaties dit weekend. Het weer was ideaal voor de paarden, wellicht iets minder voor de ruiters. Het parcours lag er nat bij, maar was technisch wel een uitdaging. In totaal mochten we rond de 600 deelnemers en bezoekers verwelkomen. Daar zaten heel wat terugkomers bij, die de omgeving geweldig vinden. Het was ook erg gezellig. De sponsors zijn zeer tevreden. De schaapsherder kwam een kijkje nemen naar de toestand van de weilanden en zag dat het vrij goed was. We willen hier volgend jaar graag opnieuw de CEI-wedstrijden organiseren, incluis het Belgisch kampioenschap.”

Dat eerste Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden Endurance werd gewonnen door Laurence Lenges. Tweede werd Maarten Stillaert en Nancy van de Wolle was derde. Er zat 2000 euro in de prijzenpot.