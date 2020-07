Twee twintigers plegen gewapende overval met mondmasker Birger Vandael

18 juli 2020

10u07 3 Lanaken Vrijdagavond omstreeks 22.15 uur werd in de Dorpsstraat te Lanaken-Gellik een gewapende overval gepleegd op Frituur Margot. De uitbaatster kreeg twintigers over de vloer die warempel een mondmasker droegen. Na onderzoek en in samenwerking met politie Tongeren-Herstappe en politie Bilzen-Hoeselt-Riemst konden de twee verdachten gearresteerd worden door politie Lanaken-Maasmechelen.

Op het moment van de overval waren er geen andere klanten in de zaak. De overvallers, een man en een vrouw, toonden een wapen en vroegen geld. De frituuruitbaatster kon vluchten en door het lawaai kwamen enkele cafébezoekers vlakbij op straat. De verdachten konden toen wegrijden in een voertuig richting Bilzen. Er vielen geen gewonden en er was geen buit. Beiden komen in aanmerking voor gelijkaardige feiten in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Racistische graffiti

Aan de woning van de vrouwelijke verdachten werd het duo gearresteerd. Het voertuig werd getakeld. De man van 28 jaar uit Lanaken en de vrouw van 24 jaar uit Tongeren werden overgedragen aan de politie Lanaken-Maasmechelen met het oog op verdere richtlijnen van het parket Limburg. Er wordt eveneens onderzocht of beide verdachten in aanmerking komen voor het aanbrengen van racistische graffiti.