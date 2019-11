Twee nieuwe speelplaatsen voor kleuters en leerlingen ‘Aan de Basis’ Jempi Welkenhuyzen

20 november 2019

13u23 0 Lanaken De 335 leerlingen van Basisschool Aan de Basis in Smeermaas kunnen zich sinds kort uitleven op een avontuurlijke speelplaats. Die werd, samen met de nieuwe bijbouw, aan de ouders voorgesteld tijdens de opendeurdag.

Het speelplein voor de kleuters en kinderen van het eerste leerjaar is in erfpacht van de gemeente en werd met 500 vierkante meter vergroot. Er kwam een fietsstrook , een houten pipowagen, banken met bloembakken en groene aankleding bij. De kringloop gaf de vuilnisbakken een houten bekasting. De speelplaats van de lagere school kreeg een volleybalnet, speelgoedkisten en banken. Er kwam een totempaal waarrond alle leerlingen op vrijdag verzamelen voor de weekevaluatie. Tijdens die weeksluiting zingen ze het ‘totemlied’ dat recent werd opgenomen in de B.M.-studio. De paal fungeert ook als meldpunt tegen pesten. Daarvoor volgden de kinderteams een opleiding in conflicthantering. In het weekend mag Chiro Jooske het plein gebruiken.

Het zogenaamde ‘straatmeubilair’ en schilderwerk kostten 50.000 euro.