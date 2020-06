Twee nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s Jempi Welkenhuyzen

26 juni 2020

11u29 0 Lanaken Er worden twee nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen voorzien in Lanaken. Daarmee komt het totale aantal op acht. Niet alleen in het centrum maar ook in de deelgemeenten zijn er reeds laadstations.

Nog dit jaar worden er twee extra locaties voorzien. Er komt een laadpaal op het Molenweideplein en ook aan het ontmoetingscentrum in Kasteelstraat te Neerharen. Er was reeds lang vraag naar een oplaadmogelijkheid op het Molenweideplein. Intussen zijn er in Rekem (Colmonterveld), Veldwezelt (OC Berenhof) en Smeermaas (OC Jeugdpark) oplaadpalen geplaatst. In Lanaken centrum staan ze aan het Montaignehof, het Europaplein en WZC Ludinaca. Rest nog de deelgemeente Gellik. Naast deze basisinfrastructuur zijn er ook (semi-)publieke laadpalen. Er staat een Tesla Destination Charger aan Eurotel Pietersheim en een EV-Box bij de steenfabriek Nelissen in Kesselt.

An Bloemen (Citymarketing): “ Elk van de laadpunten kan 11 kWh leveren. Dit vermogen geldt voor driefasig laden. Als het elektrisch voertuig enkel monofasig kan laden, krijg je maximaal 3,7 kWh. Een laadsessie kan je activeren met een laadpas of smartphone met bijhorende app.”

De kostprijs ligt naar verluidt rond de 0,41 euro per kWh. Voor een snellading betaalt men tot 0,60 euro. De duur van de oplading hangt af van de accu, maar met vijf uur laden kan men al tot 300 kilometer rijden.