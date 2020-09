Twee leerlingen Basisschool ‘t Bieske testen positief op corona Jempi Welkenhuyzen

10 september 2020

14u00 0 Lanaken In Basisschool ‘t Bieske in Gellik zijn deze week coronabesmettingen vastgesteld. Ook in de Sint Vincentiusmiddenschool in Lanaken is men waakzaam.

In de Sint Vincentiusmiddenschool werd maandag een leerling door de ouders thuisgehouden, nadat bleek dat de moeder tijdens het weekend ziek werd. Preventief heeft de directie dan nog drie andere leerlingen uit de klas verwijderd, die tijdens het weekend met die klasgenoot in contact kwamen.

“We hadden de regelgeving al aangepast aan code oranje. Verder voeren we dagelijks overleg over corona met onze CLB-arts. Eén jongere is al getest en dat resultaat bleek negatief. We wachten nog op het resultaat van de twee anderen”, aldus de directie.

In ‘t Bieske in Gellik testten twee leerlingen positief. “Alle ouders kregen informatie thuis. Vermits het over een zogenaamd laag-risico gaat, blijven de lessen gewoon doorgaan”, luidt het.