Tuincentrum Meijers heropent: “Wij vragen om vooraf een lijstje op te stellen” Jempi Welkenhuyzen

17 april 2020

09u58 0 Lanaken Vanaf morgen mogen tuincentra en doe-het-zelfzaken weer open. Een versoepeling van de federale coronamaatregelen. Wel onder dezelfde veiligheidsgarantie als de voedingswinkels.

Bij Tuincentrum Meijers in Neerharen zijn ze er helemaal klaar voor. Erwin Meyers, tevens voorzitter van UNIZO Lanaken, is tevreden. “We hebben de winkel omgevormd. Je komt binnen via de draaimolen in het tuincomplex, volgt dan een route tot aan de kassa met plexiglas, richting de uitgang. Elkaar kruisen kan niet. Verder zijn alle winkelkarren ontsmet. Die worden apart gehouden na teruggave.”

In principe is er één persoon per 50 vierkante meter toegelaten en met een oppervlakte van 5.000 vierkante meter kunnen er dus 100 mensen naar binnen. “Maar aangezien we slechts 60 winkelkarren hebben, zullen we ook dat maximum handhaven. Verder vragen we dat klanten niet komen funshoppen, maar vooraf een lijstje opstellen van de planten en bloemen die ze willen meenemen. Daardoor kunnen ze op minder dan een uur klaar zijn.”

Sinds de ‘lockdown light’ zag Meyers zijn omzet tot 80 procent dalen. De hinderpremie dekt niet eens de helft van de weggegooide planten. De paasdecoratie bleef ongeopend in de dozen achter. “De online-actie ‘Blijf in uw hof’ was succesvol. We boden online gemengde bloemenpakketten aan. De levering aan huis service blijft, maar weer op het normale regime.”