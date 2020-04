Transportbedrijf GOBO schenkt 1.000 mondmaskers aan Jessa Ziekenhuis Jempi Welkenhuyzen

17 april 2020

16u56 0 Lanaken GOBO Transport en Logistics uit Lanaken schonk zopas duizend mondmaskers aan het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. De maskers gaan naar de medewerkers van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en het centraal magazijn.

“GOBO verzorgt al jaren het intern transport van gesteriliseerd- en magazijnmateriaal voor de diverse vestigingen van de Jessa ziekenhuisgroep”, vertelt CEO Jurgen Gobyn. “Ook in deze coronacrisis blijft het transport doorgaan. Meer nog: er worden extra ritten ingelegd en de vrachtwagens zitten voller dan ooit. Dit cruciaal transport mag dan ook niet stilvallen.”

“We hebben daarom zelf extra mondmaskers besteld, die we met alle plezier schenken aan de medewerkers van de Centrale Sterilisatie Afdeling, het centrale magazijn en de overige zorgverleners binnen Jessa. Daarnaast schonken we aan de CSA-afdeling een kleine attentie in de vorm van ons eigen GOBO-bier.”