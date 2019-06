Tot 2 jaar cel gevorderd voor wietplantage in Lanaken VCT

03 juni 2019

13u37 0 Lanaken Twee beklaagden van Albanese afkomst riskeren 16 maanden en 2 jaar cel en een boete van 8.000 euro elk omdat ze in 2018 een wietplantage onderhielden in een huis aan de Jan Rosierlaan in Lanaken. De twee zitten al sinds december 2018 in de cel. Een van hen vraagt de vrijspraak.

Volgens A. (35) vertrok hij uit Albanië om in Griekenland te gaan wonen. Daarna zou hij voor zijn werk naar Duitsland trekken. Omdat hij online een goedkoop ticket naar Charleroi vond, vloog hij naar België. Hij verbleef enkele dagen bij stadsgenoot M. (28), die in een huis aan de Jan Rosierlaan in Lanaken woonde.

Vrijspraak

M. onderhield daar een wietplantage met 512 planten, verdeeld over vier kweekruimtes. “Geen idee wie die plantage heeft opgezet”, beweerde M. zelf. Volgens de aanklager werkte de man in opdracht van een Kosovaar. Zijn DNA werd aangetroffen op een plantensproeier en een schaar. Stadsgenoot A. bekende dat hij wist dat er een plantage in de woning was, maar beweerde zelf dat hij ‘enkel de waterkraan had open gedraaid’. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak.

Officieel stond er niemand ingeschreven op het adres. Op 13 december 2018 viel de politie er binnen. De twee beklaagden lagen te slapen op de bovenverdieping. Ook de elektriciteit werd illegaal afgetapt. Daarvoor vorderde Fluvius een schadevergoeding van ruim 44.500 euro. Vonnis volgt op 24 juni.