Toren kasteel Rekem weer stabiel na werken

16 juli 2019

18u43 0 Lanaken Kasteel van d’Aspremont-Lynden in Rekem is weer stabiel. Dat is de conclusie van de inspectiedienst van Onroerend Erfgoed. Vijf jaar geleden bleek de situatie aan één van de toren anders.

Onroerend Erfgoed spande een rechtszaak in kortgeding aan tegen de eigenaars van het kasteel. Bedoeling was om zo druk te zetten om eventuele herstellingen door te voeren. De eigenaars lieten enkele stevige houten spanten monteren langs één van de torens om de stabiliteit te kunnen garanderen. Dat is nu gelukt waardoor de stabiliteit weer op punt staat.

Het kasteel staat sinds de jaren tachtig leeg en is zelden toegankelijk voor het grote publiek, maar daar moet binnenkort verandering in komen. Concrete plannen zijn er nog niet, maar bedoeling zou zijn dat toeristen, en inwoners van Oud-Rekem zoals bejaarden er kunnen vertoeven en tot rust komen. Het gebouw uit 1595 in Maaslandse renaissance moet op termijn ook een nieuwe invulling krijgen. Er is sprake van een hotel, appartementen of een combinatie, maar niets is concreet, tot ergernis van heel wat toeristen en omwonenden.

Wie vandaag een kijkje wil nemen in het kasteel moet eens over de omheining piepen of kan via horecazaak en trouwlocatie Het Poortgebouw een glimp opvangen van de tuin.