Topkunstenaars stellen tentoon in kasteel Oud-Rekem

13 september 2019

19u37 0 Lanaken Alle kunstliefhebbers richting Oud-Rekem, want daar loopt de internationale kunsttentoonstelling ‘Come Closer’. Curatoren Annemie van Laethem en Erik Croux haalden 23 toppers naar Oud-Rekem waaronder vier Limburgers. “We lokken hiermee duizenden bezoekers en zijn een vaste waarde geworden", zegt Croux.

Al vijftig jaar zit Erik Croux in de kunstwereld. Al decennia geleden zag hij in Oud-Rekem een ideaal decor om kunst naar de mensen te brengen. Eerst in het oude gemeentehuis, sinds jaren in het kasteel d’Aspremont-Lynden. “Het gaat nu om onze tiende editie hier", vertelt hij. “Come Closer staat symbool om de kunst nog dichter bij de mensen te brengen. Ik heb samen met Annemie tal van artiesten leren kennen, we zijn in heel wat landen en steden geweest. En dit is het resultaat.”

23 mannen en vrouwen die zo goed als allemaal werken maakten exclusief voor Come Closer. “We hebben ook jong én lokaal talent van Limburgse bodem. Zoals Steven en Stefan Peters, tweelingsbroers met een bijzonder eigen stijl. Steven schilder bijzonder realistisch. En Stefan heeft iets met landschappen. In drie minuten tijd, met enkele penseeltrekken zet hij een fictief landschap neer. Ongelooflijk. Of Lien Hillen uit Genk. Zij verdienen elk hun eigen plekje hier.”

Maar er hangen ook werken en installaties tussen van artiesten uit Colombia, Congo, Mexico, Nederland, Italië. “Als curator is dit elke keer een uitdaging, om zoveel mogelijk kwaliteit bij elkaar te brengen. Volgend jaar doen we er nog een schepje boven op, maar daar vertel ik nog niet teveel over.”

Voor 8 euro kan je de tentoonstelling bezoeken. Dat kan nog tot 29 september, elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11 uur. Meer info via www.forumtri.be/