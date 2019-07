Topdokter Veerle Visser tot ridder geslagen Jempi Welkenhuyzen

01 juli 2019

14u26 0

Federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft professor - dokter Veerle Visser-Vandewalle uit Rekem onderscheiden als Ridder in de Orde van Leopold 2. Burgemeester Marino Keulen kreeg de eer om haar de oorkonde en het ereteken te overhandigen.

Dr. Visser - Vandewalle is neuro-chirurg en helpt mensen o.a.met dementie, Parkinson, depressie en compulsieve dwangstoornissen. Ze stuurt een team aan rond stereotaxie in de Uniklinik te Keulen. De prof hoort tot de wereldtop in haar vakgebied. De meeste mensen kennen haar van het 5e tv-seizoen ‘Topdokters’ op VIER. De arts krijgt het ridderschap wegens haar grote verdienste in de medische wetenschap. “Een grote eer! Ik ben aangenaam verrast en had zulks niet verwacht,” besluit Visser.