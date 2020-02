Tom Huysmans, nieuwe financiële directeur gemeente en OCMW Jempi Welkenhuyzen

04 februari 2020

Vanaf 1 maart gaat Tom Huysmans aan de slag als financieel directeur bij de gemeente en het OCMW van Lanaken. Hij volgt er Robert Moors op, die met pensioen gaat.

Financieel directeur is de nieuwe titel voor gemeenteontvanger. Huysmans groeide op in Neeroeteren, woont in Heusden-Zolder en was vijf jaar werkzaam in Maaseik. Hij werd onlangs papa en vroeg zich lachend af wat nu de grootste uitdaging zal zijn: de nieuwe job of het vaderschap.