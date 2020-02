Toerisme Lanaken investeert en renoveert voor 551.000 euro Jempi Welkenhuyzen

03 februari 2020

12u08 2

De vzw Toerisme Lanaken gaat de komende jaren voor 551.000 euro investeren. Zo worden dit jaar nog de wandelpaden van de kinderboerderij in Pietersheim toegankelijker gemaakt, de visvijver van het domein verbeterd en de kajak aan de Maas in Smeermaas verfraaid.

Sofie Martens (Schepen Toerisme Open-vld): “ Dit voorjaar vervangen we de hobbelige kasseipaden door vlakke tegels. Handig voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Het vervangen van deze bestrating kost 140.000 euro.”

“Grote trekpleister is de gratis speeltuin. Die krijgt een volledige opwaardering. De speeltuigen worden stelselmatig voor 74.000 euro aangepast. Ook voorzien we een nieuw sanitair gedeelte , vlakbij de speeltuin, kostprijs 150.000 euro .”

Er komen zonnepanelen op het vakantiehuis en de kantoren van de kinderboerderij (18.500 euro). In het vakantiehuis worden de verwarming, ventilatie en buffetten vervangen voor 88.500 euro.En de vzw verbetert samen met visclub De Winde de visvijver voor 10.000 euro. Zo komt er een visplaats voor andersvaliden.

Kajak Maasland

Wie aan de kleine grens met Maastricht ons land binnenrijdt ziet meteen het vertrekpunt van kajak- en kanotochten door Kajak Maasland. Martens: “ In deze bocht plannen we een belevingscontainer. Dat is een omgebouwde zeecontainer die dienst doet als onthaal voor gasten en opslagplaats . De belevingscontainer wordt ingericht met houten materialen en spiegels. Vanaf het terras krijgen bezoekers een prachtig uitzicht over de het Grensmaasgebied.” De investering in Kajak Maasland is nog voor het zomerseizoen klaar en kost 25.000 euro.

Oud-Rekem

In Oud-Rekem worden de bestaande toeristische bewegwijzering en infoborden vervangen. Deze staan er reeds sinds de verkiezing van het Mooiste Dorp van Vlaanderen en zijn aan vervanging toe. Hiervoor is 45.000 euro voorzien.