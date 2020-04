Tijdelijke overbruggingsregeling onlogisch voor Nederbelgen Jempi Welkenhuyzen

17 april 2020

11u01 0

Er is nog geen mogelijkheid voor zelfstandige grensondernemers die in ons land wonen, maar een zaak hebben in Nederland om een tijdelijke overbruggingsregeling (TOZO) aan te vragen in tijden van corona. Dat zegt ZZP Nederland. Eerder deze week trokken de Belgische burgemeesters in de grensregio aan de alarmbel. Tal van Nederlandse zelfstandigen boden zich tevergeefs aan bij het OCMW .

“Bij ZZP (Zelfstandigen Zonder Personeel) lopen momenteel honderden meldingen binnen, “ aldus woordvoerder Leo Kits. Hij is zeer bezorgd. “ Volgens Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt ‘nagedacht’ over een tijdskrediet voor de onderneming, maar moeten de ondernemers een uitkering voor hun levensonderhoud vragen in het land waar ze wonen. En dat is niet mogelijk, want ze betalen hun belasting en sociale lasten in Nederland. “

Eerder brak burgemeester Marino Keulen (Open-vld) al een lans voor de Nederbelgen. Hij mist de logica dat men een bedrijfskrediet voor liquiditeit kan bekomen voor de firma, maar geen uitkering voor persoonlijk levensonderhoud. “ Beiden zijn gericht op het voortbestaan van de onderneming en dus verbonden,” vindt hij. Keulen hoopt dat Den Haag snel een ministeriële regeling treft.