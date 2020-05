Tijdelijke kiss&ride-zone bij heropstart school Jempi Welkenhuyzen

12 mei 2020

13u13 0 Lanaken De scholen openen vrijdag opnieuw. De opstart gebeurt in maximaal drie jaren van het lager en het middelbaar onderwijs. Kleuterscholen gaan ten vroegste in juni open, maar er is opvang verzekerd. VBS Aan de Basis in Smeermaas is er klaar voor.

De gemeentelijke veiligheidscel heeft alle scholen duidelijk gebrieft. De leerlingen moeten sociale afstand houden, ook wanneer ze in de auto zitten. Ouders met een kind dat niet in hun eigen bubbel voorkomt, letten maar beter goed op.

“De algemene regel is dat indien er geen fysieke compartimentering in het voertuig zelf is en men iemand meeneemt buiten de eigen bubbel, dit kind achterin moet zitten, met maximum één persoon per rij, gekruist ten opzichte van de bestuurder. Een mondmasker is aangeraden”, leest directeur Paola Vecchio in de richtlijnen.

De school zelf heeft een kiss&ride-zone voorzien aan het OC Jeugdpark. Die is geldig tot 30 juni. “De ouders zetten hun kind af aan de ingang van de zaal. De leerkrachten staan er klaar om de kinderen op te vangen. Daar wordt ook hun temperatuur gemeten. Wie meer dan 37,5 graden heeft, sturen we huiswaarts. We hanteren gespreide begin- en eindtijden om drukte te vermijden. En de school is opgedeeld in zes bubbels met elk zijn eigen sanitair en een deel van de speelplaats. Er is geen contact tussen de bubbels. Bij de opvang zitten de kinderen wel samen. Die blijven strikt gescheiden van de lagere school. Gestart wordt met het lesthema ‘corona, welbevinden en hygiëne.”