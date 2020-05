Tijdelijk ereperk voor overleden marktmeester Henk Roberts Jempi Welkenhuyzen

11 mei 2020

14u45 1 Lanaken Zopas werd op het Kerkplein, tegenover het gemeentehuis, een tijdelijk ereperk gemaakt voor marktmeester Henk Roberts. Afgelopen week overleed hij heel onverwachts in het ziekenhuis van Tongeren, nadat hij er pas was opgenomen. Door de coronamaatregelen kon men slechts in beperkte kring afscheid nemen.

Door het tijdelijke ereperk is het alsnog mogelijk een ruiker of kaartje neer te leggen bij de tegel met zijn foto. Sp.a Lanaken, familie en vrienden, de Marktkramersbond van Limburg, collega’s van het Gemeenteplein en de gemeenteraad van Lanaken deden dat alvast. Zo krijgt de populaire marktmeester alsnog een waardig afscheid. Afgelopen vrijdag is zijn urne bijgezet op de natuurbegraafplaats Isaekshoef in Rekem.

“We lassen zeker een stiltemoment in zodra de markt opnieuw open mag. Voorlopig neemt diensthoofd Christel Nelissen de taken van Roberts waar”, aldus schepen van Lokale Economie Astrid Puts.