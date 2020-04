Terug beperkt bezoek toegelaten in wzc De Bessemerberg en Ludinaca. Jempi Welkenhuyzen

30 april 2020

Door de recente bemoedigende cijfers inzake de covid-besmettingen hebben directie en zorgteam van wzc De Bessemerberg en Ludinaca beslist om vanaf volgende week beperkt bezoek toe te laten op de campussen. Wel onder strenge voorwaarden. In Ludinaca gebeurt dat in een afgescheiden ruimte van de brasserie Lodenaken en op Bessemerberg vindt het bezoek plaats in de kiné-ruimte.

“Elke bezoeker ondertekent een verklaring voor akkoord rond een aantal duidelijke afspraken die de veiligheid garanderen. Zo mogen o.a. maximaal twee familieleden een half uur op bezoek en gebeurt dat op een veilige afstand, eventueel met afscherming . Het is verboden geschenken mee te brengen. En fysiek contact met de bewoners is onmogelijk, “ aldus directeur Patrick Claes.

Er is voorlopig alleen bezoek op maandag. Familieleden reserveren vooraf online een afspraak. Hiervoor heeft het kappersbedrijf Optios specifieke software ontwikkeld. Verder is men nog op zoek naar extra vrijwilligers voor de praktische organisatie. Het wordt vast voor iedereen een fijn weerzien.