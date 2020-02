Tennishal krijgt slimme ledverlichting Jempi Welkenhuyzen

11 februari 2020

11u25 0 Lanaken De zeven tennisbanen van de tennishal in Lanaken kregen recent slimme ledverlichting. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) koos voor energiezuinige verlichting op basis van nieuwe generatie leds.

De 252 oude tl-armaturen werden vervangen door 126 Philips ledarmaturen. De balvaste lamphouders bieden een gemiddelde lichtsterkte van ongeveer 700 lux. De leds werken bijzonder flexibel. Bij het dimmen of oplichten passen ze zich dynamisch aan. Door de egale lichtverdeling over het hele speelveld is het voor de sporter een enorme verbetering.

Daarnaast dalen de onderhouds- en energiekosten aanzienlijk. De moderne leds zijn pas na 100.000 lichturen aan vervanging toe. Door deze investering wordt er ook 50 tot 70% op de energierekening bespaard

Het kostenplaatje bedroeg 82.600 euro en is na 4 jaar terugbetaald. De werken werden uitgevoerd door Maintain Elektro uit Lanaken.