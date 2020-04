Telefoonactie biedt luisterend oor aan 67 senioren Jempi Welkenhuyzen

28 april 2020

14u55 2 Lanaken De telefoonactie van de gemeente en het OCMW bij 1.377 senioren ouder dan 80 is afgelopen. Die werden gebeld in deze coronatijden om hen een hart onder de riem te steken. 67 personen hadden nood aan een luisterend oor.

Lanaken telt ongeveer 1.600 ouderen boven 80 jaar. Van hen wonen er nog 1.377 zelfstandig thuis. Hiervoor werd een telefoonactie opgezet. Ine Maes, maatschappelijk werker bij het Sociaal Huis: “We wilden peilen naar hun welzijn en eventuele hulpnoden detecteren. We lieten 20 personeelsleden van de gemeente en het OCMW bellen. Van de 814 senioren die reageerden kunnen er 727 terugvallen op een netwerk. Bij 563 mensen kregen we geen gehoor. Die worden per brief benaderd. Daarnaast hadden 67 personen nood aan een luisterend oor. Ze gaven aan eenzaam te zijn. We hebben ook 20 mensen effectief doorverwezen naar thuisdiensten, denk aan poetsen, boodschappen of maaltijden aan huis. Iedereen was ons zeer dankbaar, we kregen niets dan lof.”

De opvolging wordt verzekerd zolang de coronamaatregelen gelden. Volgend jaar wil men de mensen opnieuw contacteren. Dit in het kader van de oprichting van een heus ‘bezoekteam’. Dat zal worden opgericht in regie met het dienstencentrum ‘Aan de Statie’. Het betreft gestructureerde thuishulp, waarvoor de eerste contacten reeds zijn gelegd.