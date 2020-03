Take-away in de bibliotheek: reserveer je boekenpakket Marco Mariotti

26 maart 2020

16u01 0 Lanaken Goed nieuws voor iedereen die de bibliotheek mist. Leden kunnen één keer in de vier weken tien boeken aanvragen.

Aan de afhaalstand in de inkomhal kan je je pakket afhalen op het afgesproken tijdstip. De inleverschuif is momenteel gesloten.

Hoe vraagt u een take-awaypakket aan? “Doe thuis uw opzoekwerk via onze catalogus bib Maasmechelen. Kies maximum tien boeken, cd’s of dvd’s. Let op dat u materiaal selecteert dat aanwezig is in de bibliotheek.”

Dat lijstje kan je doormailen naar bibliotheek@maasmechelen.be of doorbellen naar 089 76 97 20 met vermelding van uw telefoonnummer, rijksregisternummer of lidkaartnummer.