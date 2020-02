Stormweer kende weinig impact Jempi Welkenhuyzen

10 februari 2020

14u30 2

Ook al is de storm voorbij, toch blijft men overal alert. Uiteindelijk richtte Ciara veeleer materiële schade aan. Ook de waterstand in de Maas bleef, ondanks de hevige neerslag, onder controle.

Volgens burgemeester Marino Keulen viel het in Lanaken al bij al mee. Zeker wanneer men weet dat Lanaken 6000 hectare bosgebied telt. Men noteerde omgewaaide bomen in o.a. Daalbroek en bij de Lepelvormweg. Er kwamen pannen los op het Europaplein en er verdween roofing van de Jan Rosierschool. Ook ging een stuk afdak waaien bij de kleuterschool in het Gemeenschapsonderwijs, maar verder was er geen noemenswaardige schade, aldus directeur Sabine Jans. Na een rondgang met de veiligheidscoördinator wordt de school voor morgen vrij gegeven. Dat geldt ook voor de andere scholen.

Aan de Maas in Smeermaas noteerde men een waterstand van 42.75 m TAW, ver onder het waakpeil. Er is wel een neiging tot stijgen deze week. De code is daarom voorlopig op geel gezet, hetgeen betekent dat de kans op windstoten tot 75 kilometer nog bestaat. OOk het weer blijft grillig.