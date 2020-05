Gesponsorde inhoud Stopzetten exploitatie spoorlijn Lanaken - Maastricht is een politieke keuze Jempi Welkenhuyzen

23 mei 2020

11u49 0 Lanaken “De afschaffing van de uitbating door Infrabel van de spoorlijn tussen Lanaken en Maastricht is een politieke en geen economische keuze. De reactivering was van meet af een doorn in het oog van Luikenaar Luc Lallemand, bestuurder bij Infrabel en nu topman bij het Franse SNCF, “ dat zegt provincie- en gemeenteraadslid in Lanaken Leo Joosten (VB). Joosten gaat dan ook vanuit zijn fractie volgende week vragen stellen aan de gemeente- en provincieraad.

“ De afschaffing komt voort uit protectionisme. Via Lanaken-Beverst krijgen we een rechtstreekse verbinding van Hasselt met Antwerpen. En via Maastricht kunnen we naar Nederland, maar ook richting Duitsland. Luikenaar Lallemand, in dienst van het Waals Gewest, heeft dit steeds tegen gewerkt.”

Volgens Joosten toont de studie van de projectgroep A&S Management BV uit 1999 wel degelijk aan dat de spoorlijn potentieel heeft, zeker voor watergebonden industrie.

“Maar niet alleen goederenvervoer, ook voor personen, vandaar dat de sneltram hier zeker nog een rol zal spelen”, aldus Joosten. “Ik ga de gemeente en de provincie vragen in welke mate men betrokken werd in de besluitvorming en eis dat men deze beslissing bij Infrabel aanvecht . Ik hoop dat men krachtdadig optreedt naar onze en de Nederlandse overheden. Het kan niet zijn dat men hier zomaar 35 miljoen euro overheidsgeld te grabbel gooit.”