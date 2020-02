Stoet van de Brikkebekkers trekt uit Jempi Welkenhuyzen

24 februari 2020

08u31 0

De stoet van de Brikkebekkers trekt vandaag uit in Rekem. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) heeft hiervoor in het veiligheidscomité zijn toestemming gegeven. Het wordt een wisselvallige dag en de rukwinden zouden beperkt blijven tot maximum 65 kilometer per uur.

De optocht van K.v. De Brikkebekkers is één van de oudste in Limburg. Dit keer gaat hij voor de 56 e keer uit. Naast tal van actuele knipogen, heeft de organisatie ‘The Transformers’ uitgenodigd, een groep uit Frankrijk die bij kinderen voor heel wat bekijks zorgt. Ook sambaband Entusiasta zal temperamentvol uitpakken tijdens de parade.

De stoet vertrekt en sluit aan het monument van de Brikkebekkers. Meer info op FB.