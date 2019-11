Stilstaan en parkeren verboden in de Onderwijsstraat Jempi Welkenhuyzen

19 november 2019

16u08 2 Lanaken Wil men het risico op ongevallen in de Onderwijsstraat in Lanaken-centrum maximaal uitsluiten, dan dient men het gemotoriseerd verkeer bij het begin en het einde van de schooltijd te verbieden. Dat is de conclusie van de politie Lama.

Aanleiding is het feit dat er sinds september drie ongevallen met fietsers gebeurden. Ook gebeurt regelmatig wel een bijna-ongeval. Volgens de N-VA-oppositie is de straat nog onveiliger geworden sinds de uitgevoerde aanpassingen, een uitvloeisel van een ondoordacht mobiliteitsplan. Politie Lama stelt dat de inrichting optimaal is, maar dat men het stationeer- en parkeerverbod in de straat negeert. De politie wil nu permanenter inzetten op handhaving, maar vraagt ook de medewerking van scholen, preventie- en mobiliteitsdienst.

“Er is budget voorzien om extra in te zetten op veilige schoolomgevingen. We gaan op korte termijn samenzitten met de directies en oudercomités van de scholen in de Onderwijsstraat om te kijken wat nog beter kan om ongevallen te vermijden”, aldus schepen van Verkeer Sofie Martens (Open Vld).