Sterrenzaak La Butte aux Bois ontgrendelt de lockdown: “Wel vreemd, zo koken met een mondmasker” Jempi Welkenhuyzen

08 juni 2020

16u46 0 Lanaken Het hotel legt sinds maandag twee gasten te slapen, de keuken bereidt zich voor op zowat dertig couverts voor dinsdag, en in de wellness staat de sauna dan wel koud, maar kan je wel reeds terecht voor een behandeling. Of hoe ook sterrenhotel/restaurant La Butte aux Bois/La Source de lockdown ontgrendeld heeft.

“De grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog”, knikt gastheer/manager Yannick Boutsen. In die samenvatting schuilt geen greintje positivisme, maar dat staat dan weer haaks op hoe vrolijk hij de deur voor ons openzwaait. “We mogen onze gasten weer ontvangen”, lacht hij. “Laat ons het negatieve dus achter ons laten.”

Die gasten kunnen sinds maandag opnieuw terecht in het hotel van de sterrenzaak. Voorlopig zijn ze nog met z’n tweetjes: Allison Magovern uit de Verenigde Staten en Duitser Rudiger Pohl. “Supervriendelijke ontvangst”, stralen de twee zakenmensen. “De hygiëne kent hier een hoge standaard, zonder dat de sfeer er ook maar iets bij inschiet. Straks gaan we lekker fietsen in de natuur, en morgen mogen we aanschuiven voor een sterrenmaaltijd.”

Op die sterrenmaaltijd zitten ook zowat dertig andere klanten van La Source gretig te wachten. Pas dinsdag gaan de couverts op tafel, al zou je dat niet zeggen wanneer je een kijkje in de keuken gaat nemen. Daar is chef-kok Ralf Berendsen ook maandag al druk in de weer. “Het weekend is al volgeboekt”, glundert hij. “Maar voor de lunch doorheen de week zijn er nog enkele plaatsen. Uiteraard werken wie hier met oog voor de veiligheid. Met een mondmasker, dus. Niet heel handig en vooral warm, maar wel hygiënisch.”

Ook in de eetzaal zelf is hygiëne het codewoord. “Er staan overal automatische dispensers met handgel”, toont Boutsen. “En er zijn voorts wachtstippen op de vloer, en extra toiletten. Dankzij een uitgestippelde looproute hoeven personeelsleden elkaar ook niet te kruisen. Voor La Source hebben we een extra zaal opengesteld, waardoor we daar nu 50 klanten plaats kunnen bieden, mét respect voor social distancing. Menukaarten? Die hebben we vervangen door QR-codes.” Gelijkaardige aanpassingen werden ook ingevoerd voor de Bistrot, die ook nog deel uitmaakt van het horecacomplex.

Ook het hotel zelf is ‘coronaproof’. Plexiglas aan de receptie, wattenstaafjes om codes te kunnen ingeven, sleutelkaarten in ontsmette doosjes, lege minibars in de kamers en personeel dat extra rondes afwerkt om alle klinken te ontsmetten. Dokter en mede-eigenaar Yolande Bullens, die haar praktijk in de wellness heeft, adviseert.

“Het is een eigenaardig gevoel wanneer politici en virologen iets over je zaak te zeggen hebben”, besluit eigenaar Eric Bullens. “Maar die nieuwe realiteit heeft iedereen in de horeca, groot of klein, ervaren. Gelukkig noteerden we geen afzeggingen. Alle huwelijken en andere feesten werden verplaatst. En nieuwe gasten zijn nog altijd welkom!”