Sterrenchef Danny Vanderhoven opgenomen in ziekenhuis: "Restaurant voor onbeperkte tijd dicht” MMM

26 september 2019

14u22 0 Lanaken Het gaat niet goed met chef Danny Vanderhoven. De gewezen sterrenchef uit Lanaken die intussen al een tijdje de Griffie uitbaat in Hasselt ligt in het ziekenhuis.

Dinsdag was Danny al vorige week al op spoed langs geweest, maar sinds donderdag ligt hij op een kamer. “Het gaat om mijn rechter been", vertelt hij. “Ik kan en mag er onmogelijk op steunen. Vanavond komt de dokter langs en weet ik meer.” Woensdagmiddag onderging Vanderhoven een operatie, en dat ging goed.

Wat zijn restaurant betreft is Danny onzeker. “Het kan over weken of maanden gaan, maar voorlopig blijft de zaak dicht. We kunnen zo niet werken en als chef sta je natuurlijk urenlang in een keuken op je beide benen. Rusten is de boodschap.”

Vanderhoven haalde in 2012 zijn eerste michelinster als chef. Zijn parcours is opvallend omdat hij geen verleden had in de horeca, maar net in de metaalindustrie. Zijn hobby ging hem goed af, en na een doorstart ging het hem beter af.