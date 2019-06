Stefan Christoffels wint Pinksterrit Jempi Welkenhuyzen

11 juni 2019

Wie van aangespannen paardensport houdt moest naar Valkenswaard, net over de Limburgse grens. Daar organiseerde de Hippische Vereniging ‘St.Servatius’ de jaarlijkse Pinksterrit . Een koetsentocht met authentieke rijtuigen in een gevarieerd programma. Lanakenaar Stefan Christoffels viel met zijn koets en Friezen in de prijzen.

“ De prijs van ‘Beste koetsier’ is een waardering van de collega koetsiers. Het gaat daarbij om het geheel: van de juiste kledij die past bij de historische periode waaruit de koets stamt, over de stijl waarmee de paarden worden gemend tot de correcte wijze waarop je bv andere koetsiers groet. Het plaatje moet compleet zijn.”

Dit jaar gaven in Valkenswaard 48 deelnemers present voor de traditionele koetsentocht.